Spal, esonerato Pasquale Marino: oggi la firma di Rastelli

uLa Spal ha esonerato Pasquale Marino.

Termina qui l’avventura di Pasquale Marino alla Spal. A risultare fatale, il ko esterno maturato contro il Pisa, culmine del complicato momento vissuto attualmente dalla squadra: ottava e reduce da 6 pareggi, 3 sconfitte e una sola vittoria nelle ultime 10 gare di campionato.

A sostituirlo, guidando la Spal in questo rush finale di campionato, Massimo Rastelli: atteso a Ferrara in giornata per apporre la firma sul contratto che lo legherà al club ferrarese.

Secondo “GianlucaDiMarzio”, Rastelli si legherà alla Spal per tre mesi con un’opzione per il rinnovo in caso di promozione in Serie A ed esordirà sabato prossimo nello scontro diretto con il Cittadella.