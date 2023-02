Spal, De Rossi in bilico: la sconfitta contro il Bari rischia di essere decisiva

Giornata nefasta per alcuni allenatori della Serie B che in questo ventitreesimo turno sono stati costretti ad abbandonare la propria panchina. Oltre a Cristian Bucchi e Fabio Cannavaro già esonerati rispettivamente da Ascoli e Benevento, anche la Spal riflette sulla propria guida tecnica, secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com. Decisiva la sconfitta per 3-4 contro il Bari, che non ha convinto la direzione sportiva capeggiata da Fabio Lupo e neanche il presidente Joe Tacopina.