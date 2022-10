Spal, De Rossi: “Cosenza squadra alla nostra portata. Tacopina? Serio e vincente”

Dopo la sconfitta ed eliminazione in Coppa Italia contro il Genoa , la nuova Spal targata Daniele De Rossi è tornata in campo per preparare la gara interna contro il Cosenza . I ferraresi non vincono ormai da quattro gare, nella prima del tecnico ex Roma è arrivato il pareggio esterno contro il Cittadella . De Rossi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara del "Mazza", in programma domani 22 ottobre alle 14. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Quella di domani è una gara di straordinaria importanza, contro un Cosenza con ottime potenzialità. Si tratta di una rivale, in ogni caso, alla nostra portata e l'abbiamo preparata bene. Sono contento che d'ora in avanti avremo più tempo per preparare le partite, spiegare alcuni concetti e recuperare al meglio le forze per proporle in allenamento. Personalmente poi non vedo l'ora di giocare in casa. Sarà dura affrontarla, soprattutto dopo due sconfitte consecutive. L'asticella da parte loro sarà più alta. Sappiamo che loro hanno qualità e lo dimostra la prestazione fatta contro il Genoa nonostante la sconfitta. Abbiamo preparato la gara sia con loro dietro a 3 o a 4. Tacopina? Il presidente è una persona seria. I risultati che ha ottenuto sono da vincente, ma soprattutto da persona seria. Abbiamo parlato di un progetto da perseguire per costruire un percorso comune. L'atmosfera è molto positiva: lui vuole vincere e io pure. Lavoriamo in simbiosi anche con la dirigenza, c'è uno scambio continuo".