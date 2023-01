SPAL, De Rossi: “Cagliari costruito per vincere, vi racconto Ranieri. Nainggolan…”

CAGLIARI-SPAL -"La viglia può essere simile a quella di Parma o Reggio Calabria perché andremo ad affrontare una squadra forte, costruita per vincere il campionato, con alle spalle una piazza importante e un allenatore immenso. Sarà una sfida importante, elettrizzante come lo erano le due citate prima e come lo sono un po' tutte per via della nostra classifica. Ranieri? Dal punto di vista tattico è molto pragmatico, intelligente, conosce il calcio e i calciatori meglio di chiunque altro. Poi dal punto di vista umano è un signore, un gentiluomo di carattere che nello spogliatoio ha gli attributi e non si fa problemi a dire a Tizio o Caio se si stanno comportando male o a togliere De Rossi all’intervallo di un derby (ride NdR). Il ricordo che ho è incredibile, era al mio fianco in quella che probabilmente è stata la nostra ultima presenza con la Roma, anche se spero di tornarci un giorno. Era il momento in cui dicevamo addio alla nostra squadra del cuore e ci siamo fatti forza a vicenda. In questo momento non c’è la domanda settimanale su Andrea La Mantia, per me è morta e sepolta. Prima era giusta perché era in mezzo a un possibile movimento di mercato motivo per cui ho anche dovuto toglierlo dai titolari contro la Reggina per un discorso extracalcistico. Lui ha sempre dato grandissima disponibilità e ora che il discorso è finito e lui resterà qui con noi sarà nuovamente a disposizione ogni domenica. Fetfatzisid? È in buone condizioni, ha fatto tre allenamenti pieni con noi anche se lo abbiamo sempre visto su un campo delimitato. Deve migliorare la condizione, assorbire i nostri carichi di lavoro, ma è sano".