Spal-Brescia, Oddo: “Dopo Benevento chance salvezza aumentate. Nainggolan…”

Dopo la bella vittoria contro il Benevento , la Spal è attesa da un altro delicato scontro diretto per mantenere la Serie B . Sabato 15 aprile alle 14 gli estensi ospiteranno il Brescia al "Mazza", anche le rondinelle a caccia di punti per sperare ancora nella salvezza. In vista del match di sabato, il tecnico spallino Massimo Oddo è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sarà una partita completamente diversa da quella di Benevento dal punto di vista tecnico-tattico, il Brescia è una squadra con altre caratteristiche, con un modulo diverso. Mentalmente dovremo avere il medesimo approccio di Benevento, abbiamo il morale più alto dopo la vittoria contro una diretta concorrente, ora non dobbiamo commettere gli errori che abbiamo commesso in passato. Salvezza? Sono convinto di questo, lo sono sempre stato. Non dipende ovviamente solo dalle mie convinzioni ma so che possiamo ancora crescere in queste poche partite, una vittoria come quella di Benevento inoltre ha fatto aumentare le nostre possibilità, realisticamente abbiamo più possibilità rispetto all’ultima partita, idealmente sono sicuro che ci salveremo. Nainggolan? Si è calato bene in questa situazione, non è al 100% della forma per lo stop avuto nelle scorse settimane che ne ha frenato la rincorsa verso la miglior condizione. E’ un giocatore che ci può dare tanto sotto tutti gli aspetti"