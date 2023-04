Spal-Brescia, Arena: “Campionato di B lunghissimo, c’è tanta differenza con la C”

"L’umore è positivo, finalmente abbiamo ritrovato la vittoria, ma l’importante adesso è dare continuità, ripetersi e tirarci fuori dalla zona di classifica in cui siamo il prima possibile. Se non portiamo a casa punti con il Brescia, la vittoria di Benevento non è servita a niente. È evidente che nel corso di questa stagione abbiamo avuto dei problemi ma mancano ancora sei partite per riscattarci. I tifosi come sempre ci daranno una mano, sappiamo che ci supporteranno anche sabato e speriamo davvero con tutti noi stessi di riuscire a ricambiare il loro sostegno con una seconda vittoria. Quest’anno per me è stata la prima stagione in B e le categorie ci sono per un motivo: dalla C alla B c’è una bella differenza, c’è più qualità, più gamba, giocatori più completi. Sicuramente ho imparato tanto da tutti i mister che ho avuto, ma la cosa più importante che ho capito è che devi sempre stare sul pezzo. Il campionato di B è lunghissimo, due partite vinte o perse possono fare veramente la differenza, sembra una frase fatta ma ogni partita è come una finale e bisogna affrontarla con l’atteggiamento giusto. Per quanto riguarda la mia condizione fisica attuale, posso dire che sto bene. Ho avuto un paio di infortuni e all’inizio quando rientri non sei mai al top, ma lo stare in campo ti aiuta a recuperare condizione e mi sento pronto per questo finale di stagione"