Spal, Berisha positivo al Covid-19: il portiere albanese è ricoverato in ospedale

Nuovo caso di positività al Coronavirus in casa Spal.

Etrit Berisha è stato ricoverato per accertamenti clinici presso il reparto Covid-19 dell’Ospedale di Cona. Il portiere della Spal, dopo essere risultato positivo al tampone lo scorso venerdì 27 novembre a seguito degli impegni con la Nazionale albanese, si trovava in isolamento precauzionale. Tuttavia, sei giorni dopo il risultato del test, l’estremo difensore ex Lazio e Atalanta è stato ricoverato a Ferrara.

Di seguito, il comunicato diramato dalla società emiliana sul proprio sito di riferimento.

“S.P.A.L. srl comunica che a seguito della positività al Covid-19 riscontrata venerdì 27 novembre, nelle scorse ore il portiere biancazzurro Etrit Berisha è stato ricoverato presso il reparto specializzato Covid-19 dell’Ospedale di Cona per effettuare accertamenti clinici”.

Il classe 1989 non è stato a contatto con i suoi compagni di squadra.