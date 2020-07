Lazio, il messaggio d’amore di Lazzari: “SPAL, presto ritornerai in Serie A”

Il messaggio d’amore di Manuel Lazzari.

Ieri sera sul campo dello stadio Palo Mazza, in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A, è andata in scena la sfida tra la SPAL e la Roma, che ha trionfato con lo straripante risultato di 6 a 1: una sconfitta molto pesante che ha condannato i biancazzurri alla retrocessione in Serie B dopo una stagione piuttosto negativa. La squadra allenata da Luigi Di Biagio si è infatti piazzata all’ultimo posto in classifica, subendo 26 sconfitte e collezionando soltanto cinque vittorie e quattro pareggi. Adesso il club emiliano dovrà ripartire dal campionato cadetto, cercando di ringiovanire la rosa e creare una squadra competitiva che possa riuscire a ritornare nella massima serie del calcio italiano già al termine della prossima stagione.

In questi anni trascorsi in A, la SPAL ha sfornato alcuni ottimi talenti che sono anche riusciti a compiere il grande salto di qualità, come Alex Meret che attualmente è il portiere titolare del Napoli o Manuel Lazzari, diventato un pilastro imprescindibile nelle gerarchie del tecnico Simone Inzaghi e la sua Lazio. Grazie alla sua ottima capacità di corsa e alla sua ottima tecnica, il classe ’93 è riuscito a dominare la sua fascia di competenza, fornendo quattro assist ai suoi compagni di squadra ma dando un enorme contributo a livello di equilibrio tattico. Sul suo profilo Instagram, Lazzari ha lanciato un messaggio d’amore alla sua ex squadra, grazie alla quale è riuscito a mettersi in mostra nel panorama calcistico italiano attirando le attenzioni dei grandi club nostrani.

“Mi avete preso dal nulla e fatto diventare un uomo e un giocatore, non smetterò mai di ringraziarvi… Tornerete dove meritate di stAre… Forza!“, ha scritto il giocatore come testo affiancato ad una sua foto con la maglia biancazzurra, ricordando così le sei stagioni trascorse con la SPAL dalla Lega Pro alla Serie A.