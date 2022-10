Genoa-Spal, De Rossi: “Squadre encomiabile ma c’è da lavorare. Roma? Avrò tempo…”

Prima sconfitta sulla panchina della Spal per Daniele De Rossi , dopo il pareggio a reti bianche in campionato contro il Cittadella . La compagine emiliana viene sconfitta di misura dal Genoa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia , decisiva la rete di Gudmundsson nel primo tempo. In caso di passaggio del turno, il prossimo avversario sarebbe stata la Roma , cara al neo mister biancoazzurro. De Rossi è intervenuto ai microfoni di Mediaset a termine del match del "Ferraris", di seguito le sue dichiarazioni:

"Non so se la squadra ha fatto vedere il mio carattere, ho visto una squadra encomiabile che ha dato tutto. Ci sono tante cose che devo sistemare ma dal punto di vista umano e professionale mi fanno ben sperare perchè l'impegno non manca mai. Dispiaciuto per il possibile incrocio con la Roma? Mi dispiace aver perso, abbiamo degli obiettivi chiarissimi a partire da sabato. Dobbiamo tirare fuori la testa, avrò tempo per tornare a Roma su una panchina o sull'altra. Ho trovato bene la SPAL, era allenata da un ottimo allenatore ma chiediamo cose diverse. Il processo è iniziato da pochi giorni, ovviamente c'è tanto da lavorare. Se non c'è cuore non ci riusciremo e loro lo mettono ogni giorno. Questa è una società organizzatissima, è un delitto che sia in Serie B. Adesso sta a me perché il materiale c'è".