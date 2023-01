Calciomercato Spal, a caccia del sostituto di Esposito: Buchel dall’Ascoli in pole

Dopo aver perso un grande tassello come Salvatore Esposito , la Spal di Daniele De Rossi è alla ricerca di un vertice basso del proprio centrocampo che sostituisca il classe 2000' trasferitosi nell'attuale sessione di calciomercato allo Spezia in Serie A , dopo aver totalizzato 17 presenze costellate da due reti e due assist nell'attuale campionato cadetto, in maglia ferrarese.

Secondo quanto riportato da Sky, il nome attualmente vagliato dal direttore sportivo Fabio Lupo è l'ex Empoli e Juventus tra le altre, Marcel Buchel attualmente in forza all'Ascoli, anche esso in Serie B. Il centrocampista liechtensteinese dopo aver sofferto più di qualche problema fisico in questa prima parte di stagione, è finito ai margini del progetto tecnico targato Cristian Bucchi, ed una possibile chiamata della Spal potrebbe essere una grande opportunità di rilancio. Si attendono aggiornamenti...