Atalanta-SPAL, Petagna: “Vittoria fondamentale, noi magnifici. Qui ho lasciato un pezzo di cuore”

Impresa della SPAL.

Sul campo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia è andata in scena la sfida tra l’Atalanta e la SPAL, che si sono affrontati in occasione dell’ultimo match della ventesima giornata di Serie A: la Dea era passata in vantaggio grazie al bel gol di tacco di Ilicic, ma i biancazzurri sono riusciti a ribaltare il risultato con le reti di Petagna e Valoti. Una vittoria fondamentale per il club emiliano, che conquista i tre punti e sale al terzultimo posto in classifica.

Al termine del match il centravanti della SPAL, Andrea Petagna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua soddisfazione per la rete realizzata e i tre punti ottenuti: “È una vittoria fondamentale. Io a Bergamo ho lasciato un pezzo di cuore, perché sono partito da qui. Ma oggi noi dovevamo vincere, ora continuiamo così. Sono contento, la squadra è stata magnifica. Se vogliamo salvarci, dobbiamo continuare su questa strada e con questa mentalità. Classifica? Abbiamo sempre fatto ottime prestazioni, ci è mancato il risultato. Speriamo la società ci aiuti con qualche acquisto, ce la metteremo tutta. Il mio obiettivo è aiutare il gruppo a suon di gol, sono felice di restare qui“.