SONDAGGIO: Biglietto curva 10 euro per Palermo-Picierno di Coppa Italia. Prezzo giusto?

Il costo del biglietto deciso dal club rosanero divide i tifosi. Rispondi al sondaggio di Mediagol per esprimere la tua opinione

Il prezzo dei biglietti per la gara di Coppa Italia tra Palermo e Picierno sarà di €20 per tutti i settori della Tribuna, €15 per la Gradinata, €10 per le curve. Come reputi il prezzo del ticket d'ingresso allo stadio "Renzo Barbera"?