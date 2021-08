SONDAGGIO, Palermo-Picerno: Massolo o Pelagotti, chi schiereresti titolare?

Chi schiereresti titolare in occasione di Palermo-Picerno? Scegli il tuo numero uno rispondendo al sondaggio di Mediagol.it

Domani, sabato 21 agosto, il Palermo sfiderà il Picerno per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. L'ultimo allenamento di oggi servirà al tecnico Giacomo Filippi per sciogliere gli ultimi dubbi per quanto concerne l'undici titolare che scenderà in campo alle ore 17.30 allo Stadio "Renzo Barbera". Il ballottaggio resta tra Samuele Massolo e Alberto Pelagotti: uno dei due portieri difenderà i pali della squadra rosanero. "Pelagotti o Massolo? Non ho ancora deciso chi schierare dall'inizio, entrambi si stanno allenando benissimo e deciderò domani", ha dichiarato l'allenatore del Palermo alla vigilia del match.