Palermo, chi dal primo minuto contro il Frosinone? La scelta dei tifosi

Il Palermo si prepara ad affrontare il Frosinone, in cerca di punti fondamentali dopo la brutta sconfitta in casa. Alcuni dubbi di formazione nei rosanero, complice le prestazioni poco convincenti di alcuni titolari. Secondo i tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it , c'è una formazione che dovrebbe essere titolare.

Tra i pali pochissimi dubbi: Desplanches titolare per il 95% dei votanti . Il 2003 è senza dubbio il super favorito per la porta.

Nelle retrovie qualche indecisione in più: confermatissima la coppia centrale Nikolaou - Nedelcearu con l' 86% e l' 80% dei voti a favore , molto indietro Peda con l' 8% . Sulla destra Diakitè è il preferito dai tifosi con l' 81% dei voti , rispetto al 28% di Pierozzi dopo l'ultima partita giocata da titolare. Sulla sinistra un'altra conferma: per il 70% dei tifosi Ceccaroni dovrebbe essere la scelta per la fascia mancina, rispetto al 38% di Lund e al 6% di Buttaro .

IN ATTACCO

In avanti scelte diverse dalle ultime uscite: il 72% dei votanti vorrebbe Brunori come riferimento avanzato, dietro Henry con il 31% dei voti. Ad accompagnare il capitano, Le Douaron con il 68% dei voti e Di Francesco con il 49%. Solo il 38% dei voti per Insigne dopo le critiche per la prestazione contro il Cittadella. Dietro anche Di Mariano e Appuah: 22% dei voti per il palermitano, 16% per il 2004.