Per Gennuso l'incontro con la Lega Dilettanti"ha fornito importanti spunti per ampliare questa proposta e renderla ancora più efficace, individuando in modo specifico le professionalità da coinvolgere per questo importante ruolo educativo", le sue parole. Per Morgana"questo disegno di legge, su cui speriamo vi sia ampia convergenza di tutte le forze politiche, rappresenta un primo importante passo avanti per affrontare un problema che rischia di offuscare l'importante lavoro sociale ed educativo, prima ancora che sportivo, che il mondo sportivo porta avanti a tutti i livelli", ha concluso.