Sona, addio Maicon: il brasiliano giocherà la Conference League

L'ex Inter lascerà il Sona e la Serie D per approdare al Tre Pinne: impegnato a luglio in una doppia sfida di Conference League

Si prepara ad una nuova avventura Maicon Douglas Sisenando, verso l'addio al Sona e alla Serie D. L'ex Inter e Roma, infatti, avrebbe già trovato una nuova destinazione: il Tre Penne. Il segretario generale del club, Luca Nanni, come evidenziato da "Gianlucadimarzio" ha confermato a Rtv che la società sanmarinese sta ultimando gli ultimi dettagli per il tesseramento del brasiliano.

La squadra sarà impegnata a luglio in una doppia sfida di Conference League in programma l'8 e il 15 luglio: il terzino, che si aggregherà alla squadra a partire dalla prossima settimana, ha già dato il suo benestare per scendere in campo nel doppio impegno del Tre Penne. Attesa nei prossimi giorni l'ufficialità.