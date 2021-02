Siena, errore con i cambi e squadra in campo senza nessun 2001: panchina a rischio? La situazione

Situazione clamorosa quella in cui si è trovato questo pomeriggio il Siena.

La squadra, a causa di una disattenzione dalla panchina, ha infranto il regolamento in merito alla norma dei giovani in campo. In particolare, a causa di alcuni cambi, i bianconeri si sarebbero ritrovati a giocare senza alcun giocatore classe ’01. Una circostanza vietata da regolamento e per cui sussisterebbero gli estremi per richiedere la vittoria a tavolino, così come accaduto alla Roma in occasione del mach di Coppa Italia contro lo Spezia in cui ha effettuato 6 cambi. La Sinalughese, tuttavia, ha comunque vinto la gara.

Secondo “GianlucaDiMarzio” l’errore nei cambi però potrebbe rappresentare la goccia che fa traboccare il vaso. Il Siena è infatti a secco di vittorie da ben 8 gare, un bottino magrissimo che ha fatto scivolare i bianconeri al decimo posto in classifica. Inevitabili le riflessioni sul futuro di Marian Pahars che, dopo l’errore nei cambi di oggi, potrebbe essere sollevato anzitempo dal proprio incarico.