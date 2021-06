Serie D, Seregno in Serie C dopo 39 anni: record per l’ex Palermo Ricciardo

Colpisce ancora la coppia d'attacco formata da Alessandro e Ricciardo, due stagioni fa decisiva a Cesena

Dopo 39 anni il Seregno torna in Serie C .

Era dalla stagione 1981-82 che il Seregno mancava dalla Serie C, la squadra di Carlos França questo pomeriggio ha conquistato la promozione in Lega Pro grazie al pareggio per 2-2 contro la Casatese. Colpisce ancora la coppia d'attacco formata da Alessandro e Ricciardo, due stagioni fa decisiva a Cesena. Per l'attaccante di Messina un piccolo record personale. Gianni Ricciardo è infatti alla sua terza promozione consecutiva dalla Serie D alla Serie C. Dopo la già citata promozione con i "cavallucci marini" di sue stagioni fa, il centravanti siciliano ha conquistato la Lega Pro anche lo scorso anno con la maglia del nuovo Palermo targato Hera Hora ed oggi con i brianzoli del Seregno. Nel piccolo comune lombardo è festa.