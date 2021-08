Serie D, Malaury Martin riparte dal Casale Fbc: ufficiale l’ingaggio del francese

Malaury Martin approderà al Casale FBC dopo l'addio al Palermo concretizzatosi a fine giugno scorso

Dopo l'addio al Palermo concretizzatosi lo scorso giugno, una nuova avventura attende Malaury Martin. Il centrocampista francese, protagonista della rinascita del club rosanero e della promozione conquistata dalla Serie D alla C, proseguirà la sua carriera in Italia e più precisamente al Casale Fbc: squadra che attualmente milita in Serie D. Il giocatore ha firmato ieri il contratto che lo legherà alla società del presidente Servetti per la stagione 2021/2022. Ad annunciarlo è lo stesso club tramite una nota ufficiale diramata attraverso i propri canali di riferimento.