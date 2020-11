Serie D, il direttore sportivo del Franciacorta: “Balotelli? Ecco come stanno le cose”

Futuro in Serie D per Mario Balotelli?

Nei giorni scorsi, l’attaccante ex Inter e Milan – attualmente svincolato dopo l’addio al Brescia – ha chiesto “ospitalità” al Franciacorta, società che milita nel campionato di calcio dilettantistico. SuperMario, infatti, ha iniziato ad allenarsi con la compagine bresciana, in attesa di una nuova chiamata. Una soluzione temporanea per tenersi in forma.

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il direttore sportivo del Franciacorta, Eugenio Bianchini, si è espresso in merito alla possibilità di ingaggiare il centravanti originario di Palermo. “Partiamo da un presupposto: le possibilità di tesserarlo sono zero. Mario lo conosco da cinque-sei anni, ho un rapporto schietto e diretto con lui. Penso che presto troverà la squadra che merita, ma noi non abbiamo chiuso la porta. In un anno come questo, onestamente, sognare è l’ultima cosa che ci è rimasta. Onestamente la battuta gliel’abbiamo lanciata, vediamo cosa decide”, sono state le sue parole.