Serie D, emergenza Coronavirus: decretato lo stop dei campionati dopo l’ultimo DPCM

La Serie D, dopo l’ultimo DPCM che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ufficializzerà nelle prossime ore, ha deciso di fermare il campionato.

La quarta serie italiana tornerà campo, con ogni probabilità, mercoledì’ 6 dicembre con i recuperi delle partite finora non disputate. Piccola pausa natalizia, per poi iniziare il tour de force con la disputa di partite ogni tre giorni, come da calendario 2020-2021.

