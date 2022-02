Serie D, Cavese: il difensore Lomasto espulso per… aver urinato in campo

Singolare episodio durante la gara di Serie D tra Cavese e Polisportiva S. Maria: un difensore di casa espulso per aver urinato ai margini del terreno di gioco

Curioso episodio durante la gara di Serie D tra Cavese e Polisportiva S. Maria Cilento, valevole per la 22a giornata del girone I. Paolo Lomasto, difensore della compagine biancoblu, è stato richiamato dagli ufficiali di gara mentre si trovava ad urinare ai margini del terreno di gioco. Il calciatore, che si trovava in panchina, si è allontanato credendo di non essere notato, ma è stato invece scoperto ed espulso.