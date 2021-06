Perinetti, nuova avventura per l’ex Palermo: sarà il nuovo ds del Siena

Nuova avventura per l'ex dirigente del Palermo: Giorgio Perinetti sarà il nuovo direttore sportivo del Siena

Spesso profilo professionale plenipotenziario e di riferimento nei numerosi club per cui ha lavorato, Giorgio Perinetti si appresta ad iniziare una nuova avventura. E' stato raggiunto ieri sera, infatti, l'accordo tra la nuova proprietà del Siena e l'esperto dirigente originario di Roma.

Perinetti, che attende di risolvere i nodi contrattuali con il Brescia, sarà il nuovo direttore sportivo dei toscani, che puntano al ripescaggio in Serie C. L'ex dirigente fra le altre di Palermo e Genoa ha incontrato la proprietà armena, rappresentata dal Dott. Vagan Oganyan, il vicepresidente Avv. Alessandro Belli, l’advisor Andrea Ristori e il dg Andrea Bellandi. E l'accordo sarebbe stato trovato in un noto ristorante di Verona.