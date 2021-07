LND Sicilia, l’assessore Messina incontra Morgana: “Dobbiamo sostenere lo sport”

Ieri, presso la sede della LND Sicilia, il presidente Sandro Morgana ha incontrato l’assessore al Turismo e allo Sport, Manlio Messina

"Un onore regalare questa maglia all’assessore Messina - ha dichiarato il presidente Morgana -. Oggi sono molto contento perché abbiamo ricevuto la visita dell’assessore che sta lavorando molto bene per lo sport siciliano. Senza sinergia con le istituzioni è difficile andare avanti, ringrazio la Regione per avere dato priorità al mondo dello sport per l’effettuazione dei tamponi, è stata un’iniziativa importante. Con l’assessore abbiamo anche discusso dell’importanza della vaccinazione nel mondo dello sport, la chiave per la definitiva ripresa".