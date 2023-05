L’hotel di Ragusa querela Filiberto che replica: “In 14 sono finiti in ospedale”

Il Real Aversa è stato ospitato da un hotel di Ragusa prima della partita disputata lo scorso 14 maggio e valida per il playout del Girone I di Serie D (6-0 il finale per i padroni di casa). Il patron della squadra, Emanuele Filiberto, ha accusato la struttura alberghiera di aver avvelenato i suoi calciatori. "Abbiamo deciso di mandare in ritiro la squadra direttamente nella città di Ragusa, in un noto albergo cittadino proprio per farli ambientare, essendo una città a 600 metri dal livello del mare, ma mai potevamo immaginare che nel 2023 potessero accadere cose simili".