Giugliano, Baietti da record: l’unico portiere dalla A alla D ancora imbattuto

Il giovanissimo portiere di proprietà del Napoli, attualmente al Giugliano Calcio, non è ancora stato battuto

In Serie D c'è una squadra che sta compiendo un cammino perfetto, almeno fino a questo momento. Il Giugliano sta letteralmente dominando il girone G, nelle prime sette uscite ha ottenuto altrettanti successi mettendo a segno 16 reti e subendone addirittura zero. Uno dei protagonisti di questo gruppo è senza dubbio l'estremo difensore, Francesco Baietti , che a soli 18 anni ha già le idee molto chiare in merito al proprio futuro. Il portiere di proprietà del Napoli è l'unico dalla Serie A alla Serie D ad aver mantenuto imbattuta la propria porta. Soddisfazione massima per il portierino classe '03 che ha un sogno nel cassetto.

"Sono contento di aver fatto questa scelta. Per la mia carriera è importante fare esperienze in campionati come la Serie D, dove c’è tanto da imparare come uomo e come calciatore".