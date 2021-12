Fc Messina rinuncia al match contro la Cavese: peloritani verso esclusione dal torneo

La Lega Nazionale Dilettanti rende noto che l'Fc Messina ha presentato formale rinuncia alla disputa della sfida contro la Cavese

Non c'è pace per l' FC Messina. Il club siciliano, dopo le dimissioni del presidente Rocco Arena - rese note qualche giorno fa - e del vicepresidente Santi Cosenza , rinuncia formalmente al match di domani che si sarebbe dovuto disputare in casa della Cavese .

Con le casse sempre più vuote e in assenza di fondi per sostenere la trasferta, il club, ha dunque deciso di non partire verso la Campania. Un forfait che, verosimilmente, costerà alla squadra l'esclusione dal torneo di Serie D in virtù dell'articolo 53 delle Norme Organizzative Interne della Federcalcio che prevede infatti l'esclusione di una squadra dopo la seconda rinuncia.