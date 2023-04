Eccellenza, l’Akragas è promosso in Serie D: decisivo il successo odierno

Supremazia totale ed inscalfibile quella dell'Akragas nel girone A di Eccellenza che questa domenica ha conquistato la matematica promozione in Serie D. Sufficiente leggere i numeri e le statistiche della formazione siciliana nel campionato dilettantistico: 72 i punti, con ben 22 vittorie all'attivo e 6 pareggi, con dieci punti di vantaggio sul Pro Favara terzo in classifica e tre sull'Enna secondo. Quest'ultimo rivale numero uno per l'intero svolgimento del torneo. Decisivo per il trionfo biancoazzurro lo scontro diretto tra le due formazioni, in quel di Agrigento, vinto proprio dalla formazione di mister Nicolò Terranova per 1-0.