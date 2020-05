Coronavirus, il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti: attività sospese fino al 18 maggio

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato un’ulteriore proroga della sospensione delle proprie attività fino al prossimo 18 maggio.

“La Lega Nazionale Dilettanti, in ottemperanza del DPCM del 26 aprile 2020, ha prorogato la sospensione delle attività sino a tutto il 18 maggio 2020, sia a livello nazionale che territoriale. Resta ferma ogni riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di specifiche indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi”, si legge in una nota diramata nella giornata di oggi, sabato 2 maggio, dalla Lnd stessa.