Casertana, il Tar del Lazio accoglie la richiesta: il club riparte dalla Serie D

Dopo la certezza di non poter disputare il prossimo campionato di Serie C 2021-2022, la Casertana FC tira parzialmente un sospiro di sollievo. Il club campano ripartirà dalla Serie D e salva il titolo sportivo

Tante le società che nel corso di questi mesi hanno dovuto cedere ai verdetti della Giustizia Sportiva prima e successivamente a quelli della Giustizia Ordinaria. Tra sentenze del Consiglio di Garanzia dello Sport del CONI e relativi ricorsi al Tar del Lazio, delle società prese in esame - tra queste anche il Chievo Verona -, anche in Serie C il clima non cambia. In Lega Pro è la Casertana a dover rinunziare - almeno per questa stagione - a disputare il campionato di terza divisione di calcio italiana. Il club campano, infatti, ripartirà dalla Serie D. Questa la nota diramata dalla società rossazzurra del presidente D'Agostino.