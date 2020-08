Calciomercato Palermo, arriva la conferma del ds Taibi: “I rosa hanno richiesto Corazza”

Il Palermo programma il futuro.

Archiviata la promozione in Serie C ed il conseguente ritorno tra i professionisti, per i rosa, è tempo di programmare la prossima stagione. La dirigenza rosanero ormai da diverse settimane è al lavoro per rinforzare l’organico per affrontare al meglio il nuovo campionato, che avrà inizio il prossimo 27 settembre. Il club di Viale del Fante partirà da alcune certezze: Alberto Pelagotti, Masimiliano Doda, Edoardo Lancini, Andrea Accardi, Roberto Crivello, Malaury Martin, Alessandro Martinelli, Mario Alberto Santana, Roberto Floriano, Lorenzo Lucca e Andrea Silipo. Nonostante la società possa già contare su un’ossatura forte, arricchita dai recenti arrivi di Nicola Valente e Andrea Saraniti, la necessità, resta quella di trovare nuovi innesti in grado di far fare il salto di qualità alla squadra. In tal senso, tra i nomi accostati al Palermo nelle ultime settimane, figura anche quello dell’attaccante della Reggina Simone Corazza. Un’idea concreta per la dirigenza rosa che, come confermato dal ds amaranto Massimo Taibi – ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, avrebbe già sondato il terreno per valutare la fattibilità dell’operazione.

“Corazza è stato richiesto da Palermo, Avellino, Modena. Lui è davvero un ragazzo straordinario, ci pesa cederlo. Sta al calciatore scegliere”.