Zeman: “Foggia? Tornerei, ma non con questa società”

Le parole del tecnico Zdenek Zeman, dopo l'addio al Foggia annunciato pochi giorni fa dal club rossonero

Dopo una stagione disputata ben al di sopra delle aspettative, Zdenek Zeman non è più l'allenatore del Foggia . Con i satanelli il tecnico boemo ha raggiunto in extremis i playoff, venendo poi eliminato nel doppio confronto con la Virtus Entella . Un bilancio sicuramente positivo, ma che non è bastato per confermare l'allenatore. Un argomento analizzato dallo stesso Zeman, ospite dell'istituto professionale Pacinotti.

"Ho allenato ragazzi fantastici e per questo mi dispiace dover lasciare la squadra e una città che mi ha sempre dato tanto sul lato umano. Dispiace perché ero venuto qui anche per migliorare l’immagine di Foggia, spesso bistrattata. Potrei certamente ritornare, non con questa società. Tra me ed il presidente c’è una grossa disparità di vedute sul modo di vedere il calcio, vediamo le cose in modo diverso".