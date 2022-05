Vivarini: “Monopoli buona squadra, ma noi siamo il Catanzaro”

Le parole del tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, in vista della sfida playoff contro il Monopoli

" Andiamo a Monopoli consapevoli di dover incontrare una buona squadra, che già da qualche anno è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante in questo campionato. Loro vengono da una buona fase di rodaggio avendo avuto modo di disputare già diverse gare nei playoff, noi non dobbiamo commettere l'errore che ha commesso il Cesena che si è cullato sulla vittoria della gara di andata".

Così il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, in vista della sfida contro il Monopoli valida per il secondo turno della fase Nazionale dei Playoff di Serie C - come riportato da "catanzarosport24.it".