Viterbese, ufficiale: esonerato l’ex Palermo Filippi

"La Us Viterbese 1908 comunica di aver sollevato Giacomo Filippi dall’incarico di guida tecnica della prima squadra. La società ringrazia Mister Filippi ed il suo vice Fabio Levacovich per il lavoro svolto sino ad oggi, e per la grande professionalità e per la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando agli stessi le migliori fortune. L’attuale tecnico della Primavera Emanuele Pesoli ed il suo vice Vincenzo Santoruvo guideranno l’allenamento di questo pomeriggio".