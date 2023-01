Viterbese-Juve Stabia, Silipo sblocca la partita. Terza rete in Serie C con le vespe

L'attaccante classe 2001 mandato in prestito dal Palermo è andato in gol

Nel corso della sfida tra Viterbese e Juve Stabia, valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, Andrea Silipo è entrato nel tabellino dei marcatori. L'esterno d'attacco arrivato in prestito dal Palermo ha insaccato al 13' sbloccando la partita contro la compagine laziale.