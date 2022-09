Viterbese, Filippi: “Buona gara contro una Juve Stabia in salute. Su Marotta dico…”

La Viterbese di Giacomo Filippi ha incanalato il terzo pareggio consecutivo, stavolta sul campo della Juve Stabia in cui milita Andrea Silipo , altro ex Palermo mandato in prestito alla compagine campana. Queste le dichiarazioni del tecnico ex rosanero nel post partita:

"Sono molto soddisfatto, avevo chiesto ai ragazzi di limare gli errori e loro sono stati molto attenti, contro una compagine in salute. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, nella ripresa abbiamo un po' subito l'aggressività della Juve Stabia ma ci può stare. Siamo una squadra abbastanza nuova, rimodellata nell'ultima sessione di mercato. Ci manca un po' di rabbia negli ultimi metri, su questo dobbiamo senza dubbio migliorare perché, se non fai gol, al massimo puoi fare zero a zero. Abbiamo attaccanti di caratura importante, sono certo che si sbloccheranno presto. L'obiettivo è quello di assestarci nella zona tranquilla della classifica per poter giocare in maniera più sbarazzina. Il sostegno dei nostri tifosi è fondamentale, ci hanno seguito anche a Messina e noi vogliamo dargli tante gioie. La piazza e la società meritano soddisfazioni. Marotta? Ci farà fare il salto di qualità, dentro e fuori dal campo".