Viterbese, fiducia a tempo per Filippi: la panchina dell’ex Palermo sembra traballare

Lo scontro diretto con il Taranto potrebbe essere decisivo per l'ex Palermo

I risultati negativi della Viterbese nell'attuale campionato di Serie C avrebbero fatto riflettere la dirigenza del club laziale circa la permanenza del tecnico Giacomo Filippi, specialmente dopo il pareggio subito in rimonta contro il Potenza nel dodicesimo turno. Sono solamente undici i punti totalizzati fino a questo momento, frutto di due vittorie, cinque pareggi ed altrettante sconfitte, con la squadra che occupa la diciassettesima posizione in zona playout.