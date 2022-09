Viterbese-Fidelis Andria, Filippi: “Subire gol allo scadere fa male, errori pesano”

L'ex tecnico rosanero commenta il 2-2 ottenuto contro la Fidelis Andria in Serie C

Mastica amaro l'ex tecnico del Palermo , Giacomo Filippi , oggi alla guida della Viterbese nel girone C della Serie C. La compagine laziale era arrivata ad un passo dalla prima vittoria stagionale alla seconda giornata di campionato ma è stata ripresa a tempo quasi scaduto dalla Fidelis Andria che ha fissato il risultato sul 2-2. Queste le dichiarazioni del tecnico partinicense riportate da Il Messaggero:

"Prendere gol al 94’ fa sempre male, potevamo e dovevamo gestire meglio i minuti finali visto che abbiamo rischiato anche di perderla. L’uomo in meno in quei frangenti è pesato, ma l’errore è stato di squadra anche se c’era una rimessa laterale per noi che avrebbe di fatto chiuso i giochi. Di tempo per recriminare però ce n’è poco: mercoledì è di nuovo campionato. Ripartiamo dalle cose positive che ci sono state. Penso che ai punti meritassimo qualcosa in più, ma dobbiamo crescere molto. Ricci? E’ stata una scelta tecnica: lui sta bene, ma con lo staff abbiamo deciso di far giocare Riggio visto che l’Andria aveva una punta centrale molto forte fisicamente".