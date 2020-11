Viterbese, cinque componenti del gruppo squadra guariti dal Covid-19: il comunicato

Cinque tesserati della Viterbese sono clinicamente guariti dopo aver contratto il Covid-19 nei giorni scorsi.

Si tratta di quattro membri dello staff e di un calciatore. Lo ha comunicato la società laziale attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento. Restano, dunque, undici i componenti del gruppo squadra positivi al Coronavirus, che si trovano attualmente in isolamento domiciliare.

“La società U.S. Viterbese 1908 comunica che la nuova sessione di test molecolari (tamponi) effettuati nella mattinata di ieri 4 novembre 2020 allo stadio ‘Enrico Rocchi’ dall’azienda predisposta ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. Clinicamente guariti, invece, quattro membri dello staff e un calciatore. Permangono, quindi, undici persone positive all’interno del gruppo squadra che ora si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico”.