Virtus Francavilla, Taurino: “Vibonese? Vinto con un pizzico di follia”

Le parole del tecnico della Virtus Francavilla, Roberto Taurino, a margine del successo maturato contro la Vibonese

Vittoria in extremis della Virtus Francavilla sulla Vibonese, superata con il risultato di 2-1 nel match andato in scena ieri allo stadio "Razza". Proprio quando il match sembrava in procinto di chiudersi con un pareggio, i biancazzurri trovano la rete del successo con Giovanni Tchetchoua, che regala il terzo posto alla sua squadra. A commentare la partita, ai microfoni di Antenna Sud 85, ci ha pensato il tecnico Roberto Taurino.

"Abbiamo messo un po' tutto in questo successo. Nel primo tempo siamo stati padroni del campo, giocando da grande squadra, mentre nella ripresa ci abbiamo messo del cuore e non era facile. Nelle occasioni in cui potevamo fare il secondo gol forse ci è mancata un po' di lucidità, mentre quando abbiamo subito il pareggio ci abbiamo messo un pizzico di follia. I ragazzi la volevano vincere. Ci siamo andati a cercare la fortuna che volevamo".

Sul gol del definitivo 2-1: "Perez ha fatto una grande giocata lì. La sua palla è stata straordinaria. All'inizio era di spalle, l'ha fatta rimbalzare e l'ha messa in mezzo. Non so se ha sentito Tchetchoua arrivare o l'ha messa a memoria".