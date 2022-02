Virtus Francavilla, Taurino: “Tante defezioni, alla squadra chiedo uno sforzo in più”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Virtus Francavilla in vista della sfida con la Fidelis Andria. Sabato la gara contro il Palermo

E' già tempo di tornare in campo. Dopo la sconfitta rimediata contro il Catania, la Virtus Francavilla - prossimo avversario in campionato del Palermo - sfiderà oggi, martedì 22 febbraio, la Fidelis Andria. Il derby è in programma alle ore 21:00 alla Nuovarredo Arena. "Sarà una partita dura - ha dichiarato Roberto Taurino, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara valevole per il recupero della ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C-. La Fidelis Andria può vantare dei giocatori importanti come Casoli, Legittimo, Di Piazza o Risolo. Quello che dobbiamo fare noi è dare il massimo, portare avanti le nostre idee ed essere umili. Dobbiamo continuare sulla nostra strada, giocare con voglia", le sue parole.