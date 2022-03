Virtus Francavilla, Taurino: “Nessuno si aspettava il nostro percorso. Infortuni…”

Le dichiarazioni di Roberto Taurino, tecnico della Virtus Francavilla, alla vigilia della sfida esterna contro il Bari

Virtus Francavilla a caccia della terza vittoria consecutiva, dopo i successi importanti contro Palermo e Fidelis Andria . La compagine biancoazzurra si prepara alla difficile trasferta al "San Nicola" contro la capolista Bari , distante però solamente sei lunghezze proprio dagli uomini di Roberto Taurino , attualmente in terza posizione. Il tecnico della Virtus è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match, in programma sabato 5 marzo alle 17:30, di seguito le sue dichiarazioni:

"Nessuno si aspettava questo nostro percorso a inizio campionato. Eravamo convinti di fare bene e di aver allestito una squadra dai valori morali alti e con delle qualità, ma probabilmente non ci aspettavamo di fare un percorso di questa portata. Volevamo i playoff e i ragazzi sono stati talmente tanto straordinari da andare oltre. Abbiamo avuto anche defezioni importanti che non ci hanno permesso di gestire al meglio alcune situazioni. È andata così e anche per questo i ragazzi ci hanno regalato emozioni, era quasi impossibile reggere tutte le partite a questo ritmo e la squadra è andata oltre quelli che potevano sembrare i propri limiti. Purtroppo ogni settimana pensiamo di recuperare qualcuno e invece perdiamo pezzi. Caporale quasi sicuramente non ce la farà, Perez dovrebbe recuperare ma non è al 100% della condizione fisica anche se ha fatto di tutto per essere in condizione. Non ha un minutaggio altissimo ma probabilmente sarà convocato. Abbiamo perso Tchetchoua e per noi è un'assenza pesante per quelli che sono i nostri equilibri".