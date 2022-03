Virtus Francavilla, Taurino: “Bari fortissimo, sarà gara complicata. Classifica…”

Le dichiarazioni di Roberto Taurino, tecnico della Virtus Francavilla, in vista della sfida dei biancoazzurri contro il Bari

Dopo la vittoria casalinga contro il Palermo , la Virtus Francavilla si prepara ad affrontare il derby pugliese contro il Bari , match valido per la 30a giornata di Serie C e in programma sabato 5 marzo alle ore 17:30. La compagine di Roberto Taurino è la rivelazione del girone C, attualmente occupa il terzo posto in classifica, distante solamente sei lunghezze proprio dai galletti capolista. Il tecnico dei biancoazzurri è intervenuto ai microfoni de LaCasadiC in vista dello scontro al vertice, di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Bari è fortissimo. A Foggia ha fatto una grande partita, sinceramente non ho visto una squadra in difficoltà. Dobbiamo vivere questa partita con serenità. Oggi ho letto una statistica sulla possibile vittoria del campionato. Ecco, essere inseriti in una griglia del genere, è un onore per noi. Se guardiamo la classifica, siamo tra due club che hanno speso tanto e hanno ambizioni completamente diverse delle nostre. Sappiamo che sarà una gara complicatissima. L’unico rammarico è quello di non avere tutta la rosa a disposizione. Per il resto saremo la solita Virtus Francavilla. Senza pensieri e con la voglia di vincere. Come dico sempre mi piace pensare che il meglio debba ancora venire".