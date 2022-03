Virtus Francavilla, Taurino: “Abbiamo preso gol dal Picerno nella loro unica chance”

Le dichiarazioni post Virtus Francavilla-Picerno 0-1, match di Serie C girone C, del tecnico biancazzurro Taurino

"Credo che per quello che abbiamo creato avremmo meritato di vincerla ma non siamo stati molto fortunati nelle diverse occasioni. Il primo tempo è stato ottimo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Nel secondo tempo abbiamo perso un po' di spinta, palleggiavamo molto in orizzontale facendo fatica nell'imbucata. La partita sembrava potesse finire 0-0, ma poi abbiamo subito il gol nella loro unica occasione. Ai ragazzi ho chiesto di essere un po' lucidi in alcune situazioni, ci siamo fossilizzati nel tenere troppo la palla e poco nel verticalizzare. Qualche difficoltà l'abbiamo avuta nell'ultimo periodo, alla lunga si pagano le assenze. Ma alla squadra non ho nulla da rimproverare, non siamo stati presuntuosi anzi. Abbiamo giocato da squadra concedendo poco, purtroppo su quella palla abbiamo fatto un errore pagato a caro prezzo. Dobbiamo rimanere umili e sapere che si può vincere con tutti ma anche perdere con tutti, ogni squadra ti può mettere in difficoltà. Dopo la partita sono andato sotto la curva assieme ai ragazzi per prenderci le nostre responsabilità, con grande rispetto. Ci prendiamo le nostre critiche, perché quando non si vince è giusto prenderle".