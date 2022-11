Virtus Francavilla-Taranto 3-0: Solcia, Patierno ed Enyan mettono ko Capuano

Vittoria importante per la Virtus Francavilla nonostante il Taranto non demeritasse, affrontando il match a testa alta. A segno Solcia, Patierno su rigore e Enyan. Passivo estremamente immeritato per i pugliesi nel confronto valevole per la 14a giornata del girone C di Serie C. Nel prossimo turno i padroni di casa odierni andranno a Monopoli mentre gli uomini di Capuano andranno ad Avellino.