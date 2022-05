Virtus Francavilla-Monterosi 2-2, Taurino soffre ma passa il primo turno dei Play-off

Con non poca difficoltà, la Virtus Francavilla supera il primo turno dei playoff di Serie C pareggiando per 2-2 contro il Monterosi Tuscia

Si aprono le danze anche nel girone C, sono cominciati i playoff di Serie C anche nella parte meridionale del torneo. Si sono affrontate la Virtus Francavilla, la quale ha concluso al sesto posto la propria regular season, ed il Monterosi Tuscia, nono posto. La vincente di questa gara affronterà al secondo turno della fase a girone la vincente della sfida tra Monopoli ed AZ Picerno.

Al 7' sono passati in vantaggio a sorpresa gli ospiti con Buglio che ha gelato Nobile con un sinistro in uno spazio stretto nella mischia. Al 12' quasi immediata la risposta della Virtus Francavilla che ha sfruttato un calcio d'angolo con Miceli, il quale è andato a schiacciare di testa il pallone in rete per il gol del pareggio. Al tramonto del primo tempo, è arrivato il gol del 2-1 dei brindisini con la firma di Patierno. Al 75' ha riaperto il discorso qualificazione Tartaglia, con il Monterosi che ha riagguantato il pareggio che tuttavia richiederebbe un ulteriore sforzo, dal momento che il pari lancerebbe comunque al secondo turno i biancazzurri. Nonostante un forcing finale da parte della compagine laziale, la Virtus Francavilla si è difesa bene allontanando ogni potenziale pericolo.

Decisamente non la prestazione che il tecnico Taurino si aspettava per i suoi, specialmente in casa alla "Nuovarredo Arena" con il passaggio del turno ottenuto grazie al piazzamento favorevole nella regular season.