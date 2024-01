Virtus Francavilla-Benevento, Auteri: “Loro squadra in difficoltà. Sintetico ostico”

Gaetano Auteri, tecnico del Benevento, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida contro la Virtus Francavilla

Obiettivo seconda vittoria consecutiva per il Benevento, in cerca di punti pesanti per morale e classifica. Alla vigilia della gara in casa della Virtus Francavilla il tecnico Gaetano Auteri parla così:

"Giochiamo sul sintetico, sarà un campo particolare. Affrontiamo una squadra con dei buoni contenuti, ma in difficoltà. Si sono consolidati in questa categoria, valorizzando calciatori che sono in categorie superiori tra B e A. Sappiamo di andare ad affrontare una partita non semplice, abbiamo grande rispetto. Per fare una partita adeguata dovremo pareggiare i contenuti agonistici".

PREPARAZIONE - "Questa è stata una buona settimana di lavoro. Ho visto una crescita che mi auguro sia confermata dalle gare. Sono sereno. Nel reparto avanzato ci sono tante possibilità, ma partiamo sempre da alcuni concetti come la piena disponibilità di Bolsius. Ciano e Ciciretti stanno crescendo, con il primo in leggero vantaggio. Marotta e Ferrante mi sono piaciuti. Ho abbondanza, però all'interno di una partita se ne giocano tante. Tutti devono sentirsi coinvolti, chi si estranea lo fa da solo. Non ho ancora deciso niente, ma chi subentra o chi viene scelto sono sullo stesso piano".

ROSA -"Non ho la bacchetta magica, c'è grande disponibilità. Il mio dovere è quello di coinvolgere tutti e in questo momento c'è un 95% di calciatori molto coinvolti. Altri come Karic, per esempio, che mi sembrano un po' meno. Aspetto solo le risposte del campo, io lo aspetto. Non è una colpa che gli sto dando, può essere che la settimana scorsa, siccome era squalificato, potrebbe avermi dato questa impressione".

