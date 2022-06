VIDEO Padova-Palermo, la conferenza stampa di Oddo alla vigilia della finale playoff

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Padova alla vigilia della finale d'andata dei playoff di Serie C contro il Palermo

Conferenza stampa all'aperto per il tecnico biancoscudato Massimo Oddo alla vigilia di Padova-Palermo, gara d'andata della finale playoff di Serie C in programma allo stadio "Euganeo" domenica alle 21.00.