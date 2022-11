Vicenza, ufficiale Francesco Modesto: l’ex Crotone è il nuovo tecnico biancorosso

Concluso il casting alla ricerca del nuovo allenatore per il Vicenza . Come riportato dal sito ufficiale del club biancorosso, Francesco Modesto prenderà il posto dell'esonerato Francesco Baldini alla guida dei veneti.

Giorni di cambiamenti in quel di Vicenza, che riabbraccia l'amministratore delegato ex Palermo, Rinaldo Sagramola, mentre è ancora in discussione la permanenza di Federico Balzaretti in dirigenza. Per la panchina alla fine si è optato per l'ex Crotone, dopo le ipotesi Oddo, Stellone e Iachini.