Vicenza, Sagramola: “Problema di personalità, ci assumiamo le nostre responsabilità”

Le dichiarazioni rilasciate dal dirigente del Vicenza dopo la sconfitta col Novara

Mediagol ⚽️

"Ci dobbiamo ritrovare, siamo stati messi nelle condizioni di fare quello che volevano e ci assumiamo le nostre responsabilità di fronte alla piazza: questi siamo e questi rimarremo". Così Rinaldo Sagramola, intervenuto ai microfoni della stampa dopo la sconfitta rimediata contro il Novara. Fra i temi trattati dall'ex dirigente del Palermo, oggi amministratore delegato e direttore generale del Vicenza, anche il momento della squadra allenata da Francesco Modesto, reduce da tre ko in quattro partite.

"Abbiamo dimostrato di essere più forti e dobbiamo capire il motivo di questa involuzione, ne risponderemo di fronte alla proprietà ed ai tifosi. Chiunque è venuto qui lo ha fatto sapendo cosa doveva fare, sappiamo che dobbiamo solo lavorare e fare meglio di così. Dipende solo da noi. Il mercato? Abbiamo cercato un attaccante per aumentare la competitività del reparto e tenere tutti sulle spine, per il resto si sarebbe fatto qualunque cosa per migliorare la squadra. Ma non abbiamo trovato l'occasione presa e non abbiamo preso altri giocatori. Volevamo prendere un difensore e l’abbiamo preso, ovvero Ndiaye, ma sfortunatamente si è fatto male e non è potuto scendere in campo", le sue parole..

"C'è un evidente problema di personalità e abbiamo commesso errori banalissimi. La squadra si impaurisce alle prime difficoltà. Abbiamo commesso degli errori di valutazione che ci sono costati molti punti, è una questione di sicurezza e personalità. A dicembre ci eravamo illusi, dobbiamo capire cosa sia successo di preciso. Tre sconfitte in quattro partite? Sono pesanti, molto pesanti. Siamo ritornati a novembre, dovremo lavorare su noi stessi cercando di farlo con serenità. Dobbiamo darci da fare per ritrovarci. L'involuzione è psicologica, la squadra ha perso certezze. I giocatori di maggiore esperienza e di maggiore tasso tecnico non ci stanno aiutando in questo momento. Serve più determinazione e solidarietà all’interno dello spogliatoio. Qualche giocatore con potenzialità potrebbe fare molto di più".

"Purtroppo dalla ripresa contro il Padova non abbiamo più trovato la stessa squadra vista fino alla sosta. L'impostazione tattica della squadra? Non è quello il problema, abbiamo commesso errori banali, non credo sia un problema di sistema di gioco. Purtroppo abbiamo perso sicurezza, e non dipende dalle assenze concentrate in un reparto in particolare. Il cambio di Zonta? Si era infortunato", ha concluso Sagramola.